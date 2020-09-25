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Как Леонид Филатов стал символом кино 80-х 

Елена Красовская 11 часов назад
Герой видео — советский актёр Леонид Филатов, который неизменно входил в число главных секс-символов страны. Сам артист к своей внешности относился скептически и поступать планировал вовсе не на актёрский, а на режиссёрский факультет ВГИКа. Тогда Филатов и сам ни за что не поверил бы, что буквально через 15 лет его будет ждать всесоюзная слава, а женщины станут боготворить его. Ролик расскажет, чем завораживал артист режиссёров и зрителей.
Ранее «Рамблер» рассказывал о советских актёрах, получивших роли по блату.
Актеры , Видео , Леонид Филатов
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