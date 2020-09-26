Названа главная российская актриса десятилетия 

«Бюллетень кинопрокатчика» назвал имя актрисы, которая стала главной звездой десятилетия. Участница рейтинга оценивали по ряду показателей: количество проектов и главных ролей, посещаемость и бюджет самых успешных фильмов с участием актрисы, зарубежные съемки, фестивальные премии и даже число подписчиков в Instagram.
Лидером рейтинга стала Светлана Ходченкова. Среди ее достижений — «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана в «Довлатове» и номинация на «Нику» за лучшую женскую роль в фильме «Благословите женщину».
РИА Новости
Второе место заняла Александра Бортич. Пять картин с ее участием собрали более 30 миллионов зрителей. На третьем месте — Елена Лядова, звезда таких фестивальных хитов как «Левиафан», «Елена» и «Географ глобус пропил».
Кроме того, в первую десятку попали Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Ирина Горбачева и Анна Михалкова.
Ранее «Рамблер» писал, что выбрана участница "Детского Евровидения" от РФ.