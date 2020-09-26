Названа главная российская актриса десятилетия 

«Бюллетень кинопрокатчика» назвал имя актрисы, которая стала главной звездой десятилетия. Участница рейтинга оценивали по ряду показателей: количество проектов и главных ролей, посещаемость и бюджет самых успешных фильмов с участием актрисы, зарубежные съемки, фестивальные премии и даже число подписчиков в Instagram.

Лидером рейтинга стала Светлана Ходченкова . Среди ее достижений — «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана в «Довлатове» и номинация на «Нику» за лучшую женскую роль в фильме «Благословите женщину».