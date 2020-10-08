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Жена Цекало отказывается сниматься в его проектах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В прошлом году продюсер Александр Цекало женился девушке по имени Дарина Эрвин. Многие стали предполагать, что молодая жена использует шоумена ради продвижения в карьере. Однако окружение пары уверяет в обратном, как сообщает StarHit.
@darina.ervin
Эрвин с юности живет в Америке, где получила образование и окончила курсы актерского мастерства. Казалось бы, что Цекало может помочь девушке с карьерой, однако инсайдеры утверждают, что Дарину пугает языковой барьер:

«Саша очень хочет, чтобы Дарина снялась у него в сериале или в фильме. Но она комплексует из-за своего акцента — девушка редко говорит по-русски и имеет плохое произношение. Поэтому сейчас Эрвин участвует только в иностранных проектах, которые находит ее агент».

Интересно, что у Цекало и Эрвин есть уже совместные проекты, они вместе написали несколько киносценариев:

«Тексты нацелены исключительно на американского зрителя. Параллельно Дарина продолжает писать и продавать картины, чем Цекало очень горд!»

Сейчас пара проживает в Лос-Анджелесе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России снимут фильм про Чебурашку.
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Актеры , Видео , Александр Цекало , StarHit
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