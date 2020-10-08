Жена Цекало отказывается сниматься в его проектах 

В прошлом году продюсер Александр Цекало женился девушке по имени Дарина Эрвин. Многие стали предполагать, что молодая жена использует шоумена ради продвижения в карьере. Однако окружение пары уверяет в обратном, как сообщает StarHit.

@darina.ervin

Эрвин с юности живет в Америке, где получила образование и окончила курсы актерского мастерства. Казалось бы, что Цекало может помочь девушке с карьерой, однако инсайдеры утверждают, что Дарину пугает языковой барьер:

«Саша очень хочет, чтобы Дарина снялась у него в сериале или в фильме. Но она комплексует из-за своего акцента — девушка редко говорит по-русски и имеет плохое произношение. Поэтому сейчас Эрвин участвует только в иностранных проектах, которые находит ее агент».

Интересно, что у Цекало и Эрвин есть уже совместные проекты, они вместе написали несколько киносценариев:

«Тексты нацелены исключительно на американского зрителя. Параллельно Дарина продолжает писать и продавать картины, чем Цекало очень горд!»

Сейчас пара проживает в Лос-Анджелесе.