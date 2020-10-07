В России снимут фильм про Чебурашку

В России собираются снять полнометражный игровой фильм про историю Чебурашки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Известно, что в фильме снимутся реальные актеры. Чебурашку нарисуют с помощью компьютерной графики. Будет ли там Крокодил Гена, пока неизвестно.
Съемки запланированы на 2021 год, а премьера - на 2022-ой. Она состоится на телеканале "Россия 1".
Как пишет издание, для работы над проектом студия "Союзмультфильм" объединилась с Yellow и Black and White. Кроме того, будут привлечены каналы СТС и "Россия 1".
Бюджет фильма составит не менее 600 миллионов рублей.