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В России снимут фильм про Чебурашку

Анастасия Иванова
2 часа назад
В России собираются снять полнометражный игровой фильм про историю Чебурашки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Известно, что в фильме снимутся реальные актеры. Чебурашку нарисуют с помощью компьютерной графики. Будет ли там Крокодил Гена, пока неизвестно.
Съемки запланированы на 2021 год, а премьера - на 2022-ой. Она состоится на телеканале "Россия 1".
Как пишет издание, для работы над проектом студия "Союзмультфильм" объединилась с Yellow и Black and White. Кроме того, будут привлечены каналы СТС и "Россия 1".
Бюджет фильма составит не менее 600 миллионов рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что с YouTube пропали советские мультфильмы.
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