Почему юный Михаил Глузский свернул с кривой дорожки 

Смотрите видео и узнайте больше о популярном советском актёре Михаиле Глузском. Артист был нарасхват у кинорежиссёров и сыграл более полутора сотен ролей, однако не забывал он и про театр. Параллельно Глузский занимался озвучанием и преподавал во ВГИКе. Между тем, в подростковом возрасте Михаил слыл хулиганом и вполне мог свернуть на кривую дорожку, если бы не счастливый случай. Ролик расскажет, что помогло будущей везде заинтересоваться творчеством.
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