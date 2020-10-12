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Почему Кустинскую прозвали «чёрной вдовой» 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, почему одну из самых красивых актрис советского кино, Наталью Кустинскую, за глаза называли «чёрной вдовой». Кустинская была замужем шесть раз, и четверо её супругов погибли. Кроме того, Наталья потеряла внука, а в 33 года скончался её сын, и обстоятельства его ухода до сих пор озадачивают. Ролик расскажет о предсказании, которое сделала Наталье цыганка, и о том, как слова цыганки стали явью.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Хитяева отвергла второго мужа Жаклин Кеннеди.
Актеры , Видео , Жаклин Кеннеди , Наталья Кустинская
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