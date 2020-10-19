Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии 

Смотрите видео и узнайте о советском актёре Вадиме Захарченко, который за десятки лет работы в кино сыграл три сотни персонажей. Как правило, режиссёры давали ему роли второстепенные, но Вадим всегда запоминался зрителям. Он был одним из тех артистов, которых многие узнавали в лицо, но вот имя и фамилию вспомнить не могли. Ролик расскажет, кем мечтал быть Захарченко в молодости и какую роль в его жизни сыграл знаменитый советский актёр Николай Черкасов.
Ранее «Рамблер» рассказывал о знаменитых актёрах, которых мы не помним молодыми.