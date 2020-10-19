Как бельгийский каратист стал голливудской звездой 

Ролик рассказывает о юбилее знаменитого актёра и мастера единоборств Жана-Клода Ван Дамма. Сложно поверить, но звезде исполняется в эти дни 60 лет. Жан-Клод активно пытался строить спортивную карьеру, однако настоящая слава к нему пришла после дебюта в кино. В Голливуд артист прибыл, имея в активе балетное прошлое и чёрный пояс по карате, и это ему очень помогло в построении кинематографической карьеры. Как спортсмен из Бельгии стал кинозвездой мирового масштаба, узнайте из видео.
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