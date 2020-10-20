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Главный герой-любовник советского кино 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как жил Игорь Старыгин, который в памяти большинства зрителей остался романтичным Арамисом из музыкального телефильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979). Игорь родился в семье, которая никакого отношения к творчеству не имела, и мечтал стать разведчиком. Но как-то он отправился в театральную студию и навсегда заболел актёрством. Как складывалась его карьера и почему так бурлила его личная жизнь, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» узнал, что Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере.
Актеры , Видео , Игорь Старыгин
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