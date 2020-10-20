Актер Александр Домогаров опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, который шокировал фолловеров. На фото видно, что актер сильно похудел. Настолько, что некоторые даже не сразу узнали его.

Поклонники забеспокоились и стали спрашивать, что стряслось с артистом. Некоторые даже заподозрили, что он снова начал выпивать.

«Саша, неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь»,

— призвал актера подписчик.

Но Домогаров никак не отреагировал на предположения фолловеров, оставив их без ответа в очередной раз. Оно и неудивительно, ведь Александр один из самых закрытых персон в мире российского шоу-бизнеса.