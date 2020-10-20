Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Домогарова заподозрили в пристрастии к алкоголю 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
«Неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь»
Фото: globallookpress.com
Актер Александр Домогаров опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, который шокировал фолловеров. На фото видно, что актер сильно похудел. Настолько, что некоторые даже не сразу узнали его.
Поклонники забеспокоились и стали спрашивать, что стряслось с артистом. Некоторые даже заподозрили, что он снова начал выпивать.

«Саша, неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь»,

— призвал актера подписчик.
Но Домогаров никак не отреагировал на предположения фолловеров, оставив их без ответа в очередной раз. Оно и неудивительно, ведь Александр один из самых закрытых персон в мире российского шоу-бизнеса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Никита Михалков рассказал об отношениях с Андреем Кончаловским.
Видео дня. Телеведущая потеряла ноги во время эфира
Актеры , Александр Домогаров , Андрей Михалков-Кончаловский , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит сбежавшая из РФ Корикова
Как сейчас выглядит сбежавшая из РФ Корикова
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Как снимали самые красочные экшн-сцены в кино
14:22
Как снимали самые красочные экшн-сцены в кино
Фильмы
Главный герой-любовник советского кино
11:09
Главный герой-любовник советского кино
Актеры
10 самых безумных американских реалити-шоу
11:58
10 самых безумных американских реалити-шоу
ТВ
Кто сыграл подставную Аню в «Месте встречи»
06:35
Кто сыграл подставную Аню в «Месте встречи»
Актеры
Киноштампы, которые всех достали
11:36
Киноштампы, которые всех достали
Фильмы
Откуда взялся генерал в «Москва слезам не верит»
05:27
Откуда взялся генерал в «Москва слезам не верит»
Актеры
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
04:59
Актер, которого знают в лицо, а не по фамилии
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение