Бледанс раскрыла зарплаты артистов в театре 

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая»,
«Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером».
«Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах. То есть ты получаешь за каждый сыгранный спектакль. Каждый актер замотивирован, чтобы играть, как можно больше спектаклей. Таким образом, ты в какой-то мере контролируешь свой заработок. Если готов, то играй хоть тридцать дней в месяц».
«Оплаты за спектакли очень разные. Сложно назвать одну цифру. Есть категории. Есть заслуженные, есть народные артисты. Исходя в том числе из звания получаешь оклад и сумму за сыгранные спектакли. Меня моя зарплата в театре устраивает».