Бледанс раскрыла зарплаты артистов в театре 

Эвелина Бледанс раскрыла правду о зарплатах артистов в театре.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro звезда призналась, что многие актеры театра не могут похвастаться достойной оплатой труда. Не так давно Кристина Асмус , рассказала, что получает в театре Ермоловой меньше 22 тысяч рублей, однако уходить не собирается.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая»,

— рассказала Бледанс.

При этом у самой Эвелины немного другие условия:

«Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером».

В свою очередь, актриса Александра Ребенок , заявила, что заработок актера театра во многом зависит от его трудоспособности:

«Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах. То есть ты получаешь за каждый сыгранный спектакль. Каждый актер замотивирован, чтобы играть, как можно больше спектаклей. Таким образом, ты в какой-то мере контролируешь свой заработок. Если готов, то играй хоть тридцать дней в месяц».

При этом актриса обратила внимание на то, что зарплата артистов зависит и от других факторов: