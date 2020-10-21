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Бледанс раскрыла зарплаты артистов в театре 

Мира Маркина 8 часов назад
Эвелина Бледанс раскрыла правду о зарплатах артистов в театре.
В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro звезда призналась, что многие актеры театра не могут похвастаться достойной оплатой труда. Не так давно Кристина Асмус, рассказала, что получает в театре Ермоловой меньше 22 тысяч рублей, однако уходить не собирается.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая»,

— рассказала Бледанс.
При этом у самой Эвелины немного другие условия:

«Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером».

В свою очередь, актриса Александра Ребенок, заявила, что заработок актера театра во многом зависит от его трудоспособности:

«Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах. То есть ты получаешь за каждый сыгранный спектакль. Каждый актер замотивирован, чтобы играть, как можно больше спектаклей. Таким образом, ты в какой-то мере контролируешь свой заработок. Если готов, то играй хоть тридцать дней в месяц».

При этом актриса обратила внимание на то, что зарплата артистов зависит и от других факторов:

«Оплаты за спектакли очень разные. Сложно назвать одну цифру. Есть категории. Есть заслуженные, есть народные артисты. Исходя в том числе из звания получаешь оклад и сумму за сыгранные спектакли. Меня моя зарплата в театре устраивает».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере.
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Актеры , Видео , Эвелина Бледанс , Кристина Асмус , Александра Ребенок
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