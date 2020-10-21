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Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, какие дети-актёры сумели преодолеть все соблазны взросления и славы и превратились в действительно талантливых взрослых исполнителей. Увы, такие трансформации происходят далеко не со всеми: познавшие прелести популярности в юном возрасте артисты порой сворачивают не на ту дорогу и со временем превращаются в изгоев. Но герои подборки выбрали иной путь и продолжили усердно работать в кино, став в итоге настоящими взрослыми звёздами.
Ранее «Рамблер» напомнил, что Асмус рассказала о самой постыдной роли в карьере.
Актеры , Видео
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