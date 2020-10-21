Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд 

Смотрите ролик и узнайте, какие дети-актёры сумели преодолеть все соблазны взросления и славы и превратились в действительно талантливых взрослых исполнителей. Увы, такие трансформации происходят далеко не со всеми: познавшие прелести популярности в юном возрасте артисты порой сворачивают не на ту дорогу и со временем превращаются в изгоев. Но герои подборки выбрали иной путь и продолжили усердно работать в кино, став в итоге настоящими взрослыми звёздами.