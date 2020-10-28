Светличная заявила, что на нее покушается сын 

Смотрите ролик и узнайте о неприятности, которая происходит в жизни актрисы Светланы Светличной. В мае нынешнего года Светлане исполнилось 80 лет. Ей уже пришлось пережить две крупные трагедии: в 1995 году скончался её любимый муж, актёр Владимир Ивашов, а в 2006 году ушёл из жизни младший сын. Однако эти катастрофы не сплотили Светличную со старшим наследником, и сейчас между ними разгорается ссора.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Меньшиков отказывался от съёмок в фильме «Утомлённые солнцем».