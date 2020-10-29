Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы с самым популярным актером в России
Фильмы с самым популярным актером в России Узнать, кто это ⟶
Прямой эфир ТВ

Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет 

Елена Красовская 36 минут назад
Ролик рассказывает о личной жизни актрисы Мерьем Узерли, которая стала мировой звездой, снявшись в исторической турецком сериале «Великолепный век» (2010-2014). В 2013 году актриса забеременела, но отношения с отцом дочки не сложились. После Мерьем долго скрывала личную жизнь, и только сейчас стало известно, что уже скоро артистка станет мамой во второй раз. Что сообщила Мерьем о новом избраннике и отце второго малыша, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какактёр Василий Степанов стал инвалидом после съёмок у Бондарчука.
Актеры , Видео , Василий Степанов , Мерьем Узерли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не верили в успех «Джентльменов удачи»
Почему актеры не верили в успех «Джентльменов удачи»
5 самых ожидаемых сериалов осени
5 самых ожидаемых сериалов осени
«Героев шоу заранее доводят до нужного градуса»
«Героев шоу заранее доводят до нужного градуса»
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
03:05
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
Актеры
Почему актеры не верили в успех «Джентльменов удачи»
14:22
Почему актеры не верили в успех «Джентльменов удачи»
Фильмы Актеры
«Голос» снова оскандалился из-за звездной дочки
02:25
«Голос» снова оскандалился из-за звездной дочки
ТВ
Как Губенко решился снять фильм про стариков
44:00
Как Губенко решился снять фильм про стариков
Фильмы
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
05:04
Как Румянцева стала любимой актрисой Лиозновой
Актеры
Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
02:46
Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
Актеры
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
03:31
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение