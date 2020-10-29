Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет 

Ролик рассказывает о личной жизни актрисы Мерьем Узерли, которая стала мировой звездой, снявшись в исторической турецком сериале «Великолепный век» (2010-2014). В 2013 году актриса забеременела, но отношения с отцом дочки не сложились. После Мерьем долго скрывала личную жизнь, и только сейчас стало известно, что уже скоро артистка станет мамой во второй раз. Что сообщила Мерьем о новом избраннике и отце второго малыша, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какактёр Василий Степанов стал инвалидом после съёмок у Бондарчука.