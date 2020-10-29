Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью 

Ролик рассказывает об актёре Робине Уильямсе, любимце Голливуда. Робин обладал талантом смешить зрителей, но при этом всегда оставаться добродушным и романтичным. В его фильмографии почти не было отрицательных ролей, и, казалось, что и сам артист идёт по жизни весело и жизнерадостно. Однако в 2014 году мир потрясла новость: 63-летний Уильямс совершил самоубийство. Что привело его к идее добровольно расстаться с жизнью? Смотрите видео и узнайте, какой в реальности была жизнь комика.
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