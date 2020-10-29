Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»

Смотрите видео и узнайте, как сложились судьбы юных артистов, сыгравших в приключенческом фильме «Неуловимые мстители». Картина, которую выпустил в 1966 году режиссёр Эдмонд Кеосаян
, в одночасье стала хитом, и даже сейчас её цитируют. Главных героев сыграли подростки, трое из которых прежде не были известны зрителям. А вот Виктор Косых
, которому досталась главная роль, уже был знаком публике по роли в комедии «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён» (1964). Как ребята пережили свалившуюся на них славу и какие пути выбрали в жизни, расскажет ролик.