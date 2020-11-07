По словам Войтинского, Петров — настоящий трудоголик:

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть».

Как рассказал режиссер, актер часто вмешивается в сценарий и правит свою роль, из-за чего приходится искать с ним компромиссы:

«Есть у Саши еще два качества — он амбициозный и умный. И поэтому ревниво следит за своим персонажем».

Кроме того, перед началом съемок нужно много раз обговорить сцену с Петровым: