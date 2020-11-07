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Режиссер сериала «Метод-2» рассказал о работе с Петровым 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Александр Петров — животное»
Фото: globallookpress.com
Режиссер сериала «Метод-2» Александр Войтинский рассказал о работе с Александром Петровым, который сыграл мужа главной героини. Он дал интервью порталу Teleprogramma.pro.
По словам Войтинского, Петров — настоящий трудоголик:

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть».

Как рассказал режиссер, актер часто вмешивается в сценарий и правит свою роль, из-за чего приходится искать с ним компромиссы:

«Есть у Саши еще два качества — он амбициозный и умный. И поэтому ревниво следит за своим персонажем».

Кроме того, перед началом съемок нужно много раз обговорить сцену с Петровым:

«Пока он не уложит в себя сцену, не переварит, он в кадр не шагнет».

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы актрисы, которые чаще всех матерятся.
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Актеры , Александр Войтинский , Александр Петров
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