Режиссер сериала «Метод-2» Александр Войтинский рассказал о работе с Александром Петровым, который сыграл мужа главной героини. Он дал интервью порталу Teleprogramma.pro.
По словам Войтинского, Петров — настоящий трудоголик:
«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть».
Как рассказал режиссер, актер часто вмешивается в сценарий и правит свою роль, из-за чего приходится искать с ним компромиссы:
«Есть у Саши еще два качества — он амбициозный и умный. И поэтому ревниво следит за своим персонажем».
Кроме того, перед началом съемок нужно много раз обговорить сцену с Петровым:
«Пока он не уложит в себя сцену, не переварит, он в кадр не шагнет».
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