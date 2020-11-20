Что стало с карьерой Семчева после похудения 

Герой видео — российский актёр Александр Семчев, которые за последние пару лет изменился настолько, что его перестали узнавать. Семчев всегда был мужчиной крупным, но это не мешало его популярности как у режиссёров. так и у зрителей. Но с годами лишний вес начал провоцировать проблемы со здоровьем, и Александр всерьёз взялся за себя. Результатом усилий стало значительное похудение. А сбросив вес, артист не только постройнел, но и помолодел.
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