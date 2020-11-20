Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр 

Смотрите видео и узнайте о литовском актёре Любомирасе Лауцявичюсе, которому часто достаются роли мужчин мужественных, сильных и харизматичных. Любомирас мечтал об актёрской стезе с детства и упорно шёл к мечте. Успех ему принесла уже одна из первых ролей — это была экранизация романа Ирвина Шоу «Богач, бедняк…» (1982). Ну а на всю страну артист прославился спустя восемь лет, когда снялся в фильме «Морской волк». Какой была дальнейшая карьера Лауцявичюса и как складывалась его личная жизнь, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие реквизиты актеры забирали со съёмок фильмов.