Садальский прокомментировал жалобы Зудиной 

«Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Дело вовсе не в таланте. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет. У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом».