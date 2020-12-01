Садальский прокомментировал жалобы Зудиной 

В беседе с журналистом Teleprogramma.pro Станислав Садальский высказался о коллеге Марине Зудиной. Ранее актриса говорила, что ее покойный муж Олег Табаков не обрадовался бы, узнав о ее маленьком количестве ролей в Московском художественном театре.
Садальский уверен, что в мире действует закон сохранения эмоций, и прокомментировал нынешнее положение актрисы:
«Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Дело вовсе не в таланте. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет. У меня тоже были съемки, а потом их не стало. Я нашел себя в интернете. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом».
Сын Марины, Павел Табаков, вовсе покинул Московский художественный театр.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Лолита оконфузилась на шоу.