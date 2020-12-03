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Раскрыты баснословные суммы заработков Зудиной при Табакове 

Стелла Шмель 3 часа назад
Раскрыты баснословные заработки Зудиной при Табакове
Фото: @marinazudina_official
Стало известно, сколько актриса Марина Зудина зарабатывала в пору, когда Олег Табаков руководил двумя театрами — МХТ им. Чехова и «Табакеркой».
данные с сайта госзакупок
За выход на сцену и работу в театре Зудина получала гораздо больше своих коллег по цеху. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Работу Зудиной в нескольких спектаклях оценивали в 6 миллионов 117 тысяч 500 рублей. В то время как идущий следом по заработкам актер Сергей Чонишвили получал уже значительно меньше — 2 миллиона 146 тысяч рублей.
В программе Леры Кудрявцевой Зудина рассказала, что теперь она почти не выходит на сцену, а ее сын, Павел Табаков, покинул труппу, созданную отцом, и которой теперь руководит Владимир Машков.

"Пришел бы он (Олег Табаков) сейчас в театр и узнал, что там нет Павла и я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы",

— с грустью сказала она.
Ранее "Рамблер" писал, что резидент Comedy Club раскрыл правду о коллегах.
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Комментарии 17
Актеры , Владимир Машков , Павел Табаков , Марина Зудина , Лера Кудрявцева , Сергей Чонишвили , Олег Табаков
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