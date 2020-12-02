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«Мне первые полтора года никто не жал руки»: резидент Comedy Club раскрыл правду о коллегах 

Мира Маркина 6 часов назад
«Мне первые полтора года никто не жал руки»
Фото: Кадр из шоу Comedy Club
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили в интервью stand-up комику Славе Комиссаренко на YouTube рассказал, что первое время коллеги по проекту не принимали его.
Юморист попал в Comedy Club, когда ему было 22 года. Бебуришвили выступал под псевдонимом Пако. Но если одобрения публики ему удалось добиться довольно быстро, то с другими резидентами его отношения поначалу не складывались:

«У меня разумеется был шок, потому что меня всю жизнь преследует ощущение, что я не достоин того, что меня окружает. Как будто мне фатально всегда везет. У меня синдром самозванца. Я везде какой-то рудимент, который нужно удалить. Когда я пришел в Comedy, мне первые полтора года никто не жал руки. Потому что некоторые люди, работающие в Comedy Club, понятия не имеют, что происходит в «Comedy баттле». Это тоже была такая небольшая Спарта, пришлось доказывать кто ты и пытаться хорошо выступать».

Артист признался, что помимо прочего ему мешал статус состоявшихся звезд юмористического проекта:

«Было ощущение, что не ты никогда не догонишь их по значимости. То есть резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не равно резидент Харламов, Воля, Батрутдинов и так далее. То есть никогда не дорастешь до их уровня в условиях этого шоу. Нужно делать что-то свое, чтобы как единица выделиться. Я как будто уехавший поезд — попал на телевидение, когда Интернет все покорил, так еще и на телевидении не станешь лучше».

При этом сейчас 28-летний Бебуришвили признается, что доволен своей карьерой. Шоумен отказался от надоевшего альтер-эго Пако и занимается съемками комедийного сериала.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов ответил на критику Comedy Club.
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