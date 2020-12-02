«У меня разумеется был шок, потому что меня всю жизнь преследует ощущение, что я не достоин того, что меня окружает. Как будто мне фатально всегда везет. У меня синдром самозванца. Я везде какой-то рудимент, который нужно удалить. Когда я пришел в Comedy, мне первые полтора года никто не жал руки. Потому что некоторые люди, работающие в Comedy Club, понятия не имеют, что происходит в «Comedy баттле». Это тоже была такая небольшая Спарта, пришлось доказывать кто ты и пытаться хорошо выступать».
«Было ощущение, что не ты никогда не догонишь их по значимости. То есть резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не равно резидент Харламов, Воля, Батрутдинов и так далее. То есть никогда не дорастешь до их уровня в условиях этого шоу. Нужно делать что-то свое, чтобы как единица выделиться. Я как будто уехавший поезд — попал на телевидение, когда Интернет все покорил, так еще и на телевидении не станешь лучше».