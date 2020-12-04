Назван самый сексуальный актер года 

Пользователи выбрали самого сексуального актера года. Результаты голосования опубликованы на портале Just Jared.
На первом месте оказался шотландский актера Сэм Хьюэн, известный по роли в сериале «Чужестранка». Артист набрал 914 тысяч голосов.
Второе место занял актер Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший Тома Риддла в ленте «Гарри Поттер и Принц-полукровка». За него проголосовали 750 тысяч пользователей.
А на третьем месте оказался Роберт Паттинсон, который собрал более 45 тысяч голосов.
В десятку самых сексуальных актеров также попали Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который появлялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
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