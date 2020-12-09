«Я чуть не плакала»: Пересильд о дочери в кино

Актриса Юлия Пересильд поделилась переживаниями из-за дебюта восьмилетней дочери в кинематографе. Об этом она рассказала в программе "Кино в деталях".

Дочь Юлии Пересильд Алексея Учителя Маша сыграла в фильме "Цой" роль сына рок-музыканта. По словам актрисы, она не хотела, чтобы ее дети начали так рано сниматься в кино. Но супруг в тайне отвез дочку на кастинг.

Пересильд призналась, что не присутствовала на съемочной площадке, потому что не могла смотреть, как Маша работает в ночные смены наравне со взрослыми актерами, встает в 4 утра и падает в ледяную воду по сюжету: