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«Я чуть не плакала»: Пересильд рассказала о дебюте дочери в кино 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Я чуть не плакала»: Пересильд о дочери в кино
Фото: @juliaperesild
Актриса Юлия Пересильд поделилась переживаниями из-за дебюта восьмилетней дочери в кинематографе. Об этом она рассказала в программе "Кино в деталях".
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Маша сыграла в фильме "Цой" роль сына рок-музыканта. По словам актрисы, она не хотела, чтобы ее дети начали так рано сниматься в кино. Но супруг в тайне отвез дочку на кастинг.
Пересильд призналась, что не присутствовала на съемочной площадке, потому что не могла смотреть, как Маша работает в ночные смены наравне со взрослыми актерами, встает в 4 утра и падает в ледяную воду по сюжету:

«Я чуть не плакала, потому что понимала, что у нее внутри такое происходит переживание, не как у ребенка: "Ой, клево, меня на экране сейчас покажут!". Она была в напряжении до конца фильма».

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, кто сыграет в новом «Человеке-пауке».
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