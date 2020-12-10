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Звезда «Интернов» похвастался новой работой 

Мария Грибова 1 час назад
Звезда «Интернов» похвастался новой работой
Фото: Кадр из сериала «Интерны»
Дмитрий Шаракоис, наиболее известный по роли в сериале «Интерны» на своем YouTube-канале рассказал о новой работе в Великобритании.
Актер поделился, что он отправлял запросы в 95 местных агентств. И только одно из них предложило эксклюзивный контракт. В февраля Дмитрий прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.
В своем монологе он также рассказал о сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Дмитрий участвовал в озвучке боевика, где нужен был «английский язык, произнесенный русским человеком». А на сегодняшний день актер готовится к съемкам в Шотландии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что «Эпидемия» вошла в топ-10 иностранных сериалов Netflix.
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