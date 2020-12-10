Звезда «Интернов» похвастался новой работой 

Дмитрий Шаракоис , наиболее известный по роли в сериале «Интерны» на своем YouTube-канале рассказал о новой работе в Великобритании.

Актер поделился, что он отправлял запросы в 95 местных агентств. И только одно из них предложило эксклюзивный контракт. В февраля Дмитрий прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.