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Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон 

Александра Нечаева 38 минут назад
Трудно поверить что с любимицей зрителей сложно работать. Но оказывается, коллеги по площадке не в восторге от актрисы. Некоторые партнеры Дженнифер по съемкам часто упрекают в высокомерии, пренебрежительном отношении к окружающим и утверждают, что у звезды очень сложный характер.
Оказывается, Энистон вовсе не настолько улыбчива и добродушна, какой мы привыкли видеть ее в кино и телепередачах. Так ли ужасна Дженнифер на самом деле или это просто слухи, вы можете узнать из этого видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с актерами ленты «В бой идут одни "старики"».
Актеры , Видео , Дженнифер Энистон
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