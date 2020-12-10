Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон 

Трудно поверить что с любимицей зрителей сложно работать. Но оказывается, коллеги по площадке не в восторге от актрисы. Некоторые партнеры Дженнифер по съемкам часто упрекают в высокомерии, пренебрежительном отношении к окружающим и утверждают, что у звезды очень сложный характер.

Оказывается, Энистон вовсе не настолько улыбчива и добродушна, какой мы привыкли видеть ее в кино и телепередачах. Так ли ужасна Дженнифер на самом деле или это просто слухи, вы можете узнать из этого видео.