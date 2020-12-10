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Зудина рассказала о съемках откровенных сцен 

Мария Грибова 2 часа назад
Зудина рассказала о съемках откровенных сцен
Фото: РИА Новости
Актриса Марина Зудина, которая исполнила одну из главных ролей в сериале «Содержанки», рассказала об откровенных сценах. Артистка призналась, что предпочитает не раздеваться в кадре. Этим она поделилась в беседе с журналистом издания StarHit.
В скандальном сериале «Содержанки» большинство актрис прошли через сцены с раздеванием. И вот, что Зудина рассказала об откровенных сценах:

«Было немного таких сцен. Все снимали корректно: первый сезон я провела в основном под одеялом, а во втором было что-то минимальное. Моя линия очень откровенная, но это определенный жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, должны играть более молодые актрисы. В сериале все-таки важны человеческие отношения. Никого не заставляли обнажаться. Что касается моей героини, там протест против постоянных измен мужа и невнимания к ней. Когда женщине чего-то не хватает, она ищет этого на стороне».

Ранее «Рамблер» писал о том, что звезда «Интернов» похвастался новой работой.
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Актеры , Содержанки , Марина Зудина
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