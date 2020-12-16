"Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, у*****и. Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!

Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь",