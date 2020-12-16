На съемках фильма "Миссия невыполнима-7" строго следят на мерами по предотвращению распространения коронавируса. По крайней мере, Том Круз бдит за своей съемочной группой.
В Сеть попала аудиозапись, на которой слышно, как актер неистово ругается на участников съемок, который, по всей видимости, пренебрег мерами безопасности. Как рассказывают очевидцы, конфликт начался из-за того, что двое работников слишком близко подошли друг к другу, и это заметил Круз.
"Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, у*****и. Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!
Вот возьмите сами и скажите всем этим людям, что они потеряют свою работу и свои дома, потому что вся индустрия застопорилась. Но это не поможет им накрыть обеденный стол или заплатить за обучение. Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь",
— сказал он.
Том Круз объяснил свое волнение тем, что во время пандемии особенно важно соблюдать осторожность и быть примером для всех, чтобы индустрия могла продолжать работать. В противном случае, тысячи людей потеряют источник дохода, а киноиндустрия просто застопорится.
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