Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Прямой эфир ТВ

Как сложилась судьба Пьеро из «Приключений Буратино» 

Александра Нечаева 7 часов назад
Фильм «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева вышел на экраны в далеком 1975 году, но до сих пор его с удовольствием пересматривают и взрослые, и дети. Состав картины оказался по-настоящему звездным: Ролан Быков, Елена Санаева, Владимир Этуш, Владимир Басов, Рина Зеленая, из-за одних только этих имен точно стоило смотреть фильм. Но не подвели и артисты, сыгравшие маленьких персонажей. Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон и Арлекин сумели наравне с маститыми артистами заслужить любовь зрителей. Возможно, мы забыли имена некоторых из них, но вот роли помним очень хорошо. Видео расскажет о судьбе Романа Столкарца, исполнившего в знаменитом фильме роль грустного Пьеро.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с советской Мэрилин Монро.
Актеры , Видео , Приключения Буратино , Рина Зеленая , Ролан Быков , Владимир Этуш , Леонид Нечаев , Елена Санаева , Владимир Басов , Мэрилин Монро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение