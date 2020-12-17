Как сложилась судьба Пьеро

Фильм «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева вышел на экраны в далеком 1975 году, но до сих пор его с удовольствием пересматривают и взрослые, и дети. Состав картины оказался по-настоящему звездным: Ролан Быков, Елена Санаева, Владимир Этуш, Владимир Басов, Рина Зеленая, из-за одних только этих имен точно стоило смотреть фильм. Но не подвели и артисты, сыгравшие маленьких персонажей. Буратино, Мальвина, Пьеро, Артемон и Арлекин сумели наравне с маститыми артистами заслужить любовь зрителей. Возможно, мы забыли имена некоторых из них, но вот роли помним очень хорошо. Видео расскажет о судьбе Романа Столкарца, исполнившего в знаменитом фильме роль грустного Пьеро.
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