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Обругавший коллег Том Круз появился в бесполезной маске 

Мария Грибова 3 часа назад
Обругавший коллег Том Круз появился в бесполезной маске
Фото: globallookpress.com
Голливудский актер Том Круз, который обругал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима 7» за несоблюдение мер безопасности, сам вышел в свет в бесполезной защитной маске. Об этом сообщает портал TMZ.
Папарацци сфотографировали Круза в маске из магазина Jupiter Gear, которая оснащена угольным фильтром и несколькими дыхательными клапанами. Ее стоимость составляет 14 долларов (1030 рублей). В описании маски сказано, что она пропускает воздух через клапаны и предназначена для использования во время физических нагрузок.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить в общественных местах маски с дыхательными клапанами, поскольку они пропускают воздух.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета.
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