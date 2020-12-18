Обругавший коллег Том Круз появился в бесполезной маске 

Голливудский актер Том Круз , который обругал съемочную группу фильма «Миссия невыполнима 7» за несоблюдение мер безопасности, сам вышел в свет в бесполезной защитной маске. Об этом сообщает портал TMZ.

Папарацци сфотографировали Круза в маске из магазина Jupiter Gear, которая оснащена угольным фильтром и несколькими дыхательными клапанами. Ее стоимость составляет 14 долларов (1030 рублей). В описании маски сказано, что она пропускает воздух через клапаны и предназначена для использования во время физических нагрузок.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить в общественных местах маски с дыхательными клапанами, поскольку они пропускают воздух.