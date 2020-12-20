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За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа 

Катерина Саломе 2 часа назад
Наталья Белохвостикова была одной из самых востребованных и узнаваемых актрис в Советском Союзе. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «У озера», «Тегеран-43», «Принцесса цирка», «Змеелов», «Берег», «Законный брак». Артистка дважды была удостоена Государственной премии СССР, причем первую получила в девятнадцать лет, став самой молодой обладательницей этой награды в истории отечественного кинематографа.
Всю свою жизнь Наталья провела с одним мужчиной — советским кинорежиссером Владимиром Наумовым. Супруги в браке больше 45 лет. Они всегда трепетно относились к друг другу и старались держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Смотрите видео, чтобы узнать, за что же тогда окружающие осудили легендарную актрису и ее мужа.
Ранее «Рамблер» сообщал о каком мужчине никогда не рассказывает Фатеева.
Актеры , Видео , Наталья Белохвостикова , Владимир Наумов
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