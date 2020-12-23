Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса и переборщил 

Актер Мел Гибсон набрал вес для съемок в фильме "Охота на Санту" и перестарался. Об этом пишет The Sun.
В черной комедии 64-летний актер сыграл роль Санта-Клауса. Для этого ему пришлось специально поправиться. Но создатели фильма попросили Мела Гибсона не налегать на еду и есть поменьше, чтобы не довести себя до ожирения.
«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: "Нет, ты идеален, оставь все как есть"», — рассказал актер.
Кадр из фильма "Охота на Санту"
Режиссерами "Охоты на Санту" выступили Эшом и Йен Нелмс. Премьера в России состоится 7 января 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актер из России снимется в новых "Фантастических тварях".