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Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса и переборщил 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Мел Гибсон набрал вес для роли Санта-Клауса и переборщил
Фото: globallookpress.com
Актер Мел Гибсон набрал вес для съемок в фильме "Охота на Санту" и перестарался. Об этом пишет The Sun.
В черной комедии 64-летний актер сыграл роль Санта-Клауса. Для этого ему пришлось специально поправиться. Но создатели фильма попросили Мела Гибсона не налегать на еду и есть поменьше, чтобы не довести себя до ожирения.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: "Нет, ты идеален, оставь все как есть"», — рассказал актер.

Кадр из фильма "Охота на Санту"
Режиссерами "Охоты на Санту" выступили Эшом и Йен Нелмс. Премьера в России состоится 7 января 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актер из России снимется в новых "Фантастических тварях".
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