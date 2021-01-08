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Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла 

Катерина Саломе 6 часов назад
Первая же главная роль в картине «Летят журавли» привела Татьяну Самойлову на красную ковровую дорожку фестиваля в Каннах. Здесь молодую актрису называли русской богиней и прочили ей мировую славу.
Советские режиссеры восхищались красотой и талантом Самойловой. Восхищались, но сниматься не приглашали… Вероника и Анна Каренина — два образа, которые остались с актрисой на всю жизнь. Смотрите видео, чтобы узнать, почему звезда военного фильма так быстро сгорела.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как сложилась судьба актрисы из «Трех орешков для Золушки».
Актеры , Видео , Летят журавли , Анна Каренина , Татьяна Самойлова
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