Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу 

Советская актриса Мариетта Капнист начала свою творческую жизнь лишь в 45-летнем возрасте. Ее проходным билетом в жизнь стала необычная внешность, благодаря которой она снова и снова представала в образах ведьмы, графини, колдуньи и чародейки. Что уж спорить, было в облике этой легендарной актрисы что-то пугающе манящее.

Несмотря на успехи в карьере, которых она достигла в довольно позднем возрасте, на протяжении всей жизни Мариетту преследовала чреда трагедий. Она столкнулась лицом к лицу с такими испытаниями, вынести которые сможет далеко не каждый. Смотрите видео, чтобы узнать о нелегкой судьбе советской артистки.