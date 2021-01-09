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Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу 

Катерина Саломе 4 часа назад
Советская актриса Мариетта Капнист начала свою творческую жизнь лишь в 45-летнем возрасте. Ее проходным билетом в жизнь стала необычная внешность, благодаря которой она снова и снова представала в образах ведьмы, графини, колдуньи и чародейки. Что уж спорить, было в облике этой легендарной актрисы что-то пугающе манящее.
Несмотря на успехи в карьере, которых она достигла в довольно позднем возрасте, на протяжении всей жизни Мариетту преследовала чреда трагедий. Она столкнулась лицом к лицу с такими испытаниями, вынести которые сможет далеко не каждый. Смотрите видео, чтобы узнать о нелегкой судьбе советской артистки.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как колхозники обогатились на «Вечном зове».
Актеры , Видео , Ведьма , Ведьмы
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