Как колхозники обогатились на «Вечном зове» 

Всё это время артисты жили в башкирском селе Дуван, где не было даже нормальных дорог. Главным местом для кинозвёзд стал Дом культуры, где организовали и столовую, и гримёрки. Местное население принимало активное участие в съёмках: жители села охотно записывались в массовку. Сначала они представали в образах запуганных крестьян, потом изображали колхозников, а как-то из числа местных набрали даже «участников банды».

Для жителей Сибири стало приятным открытием, что артисты — люди простые, готовые и в баню отправиться, и стакан самогона выпить. Но особенно впечатлял их Ефим Копелян , сыгравший Михаила Кафтанова, одного из главных отрицательных персонажей. Голос Копеляна заставлял людей трепетать, ведь именно он звучал за кадром «Семнадцати мгновений весны» и комментировал историю легендарного Штирлица.

Сниматься в кино колхозникам нравилось, так как за каждый дубль платили по 5 рублей, поэтому, когда им приходилось сниматься по 10-12 дублей подряд, они не возмущались, а тихо радовались.