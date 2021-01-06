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Как колхозники обогатились на «Вечном зове» 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Сериал Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Вечный зов» стал поистине всенародным. В фильме перед зрителями прошла жизнь нескольких поколений, поэтому съёмки растянулись на годы.
Всё это время артисты жили в башкирском селе Дуван, где не было даже нормальных дорог. Главным местом для кинозвёзд стал Дом культуры, где организовали и столовую, и гримёрки. Местное население принимало активное участие в съёмках: жители села охотно записывались в массовку. Сначала они представали в образах запуганных крестьян, потом изображали колхозников, а как-то из числа местных набрали даже «участников банды».
Для жителей Сибири стало приятным открытием, что артисты — люди простые, готовые и в баню отправиться, и стакан самогона выпить. Но особенно впечатлял их Ефим Копелян, сыгравший Михаила Кафтанова, одного из главных отрицательных персонажей. Голос Копеляна заставлял людей трепетать, ведь именно он звучал за кадром «Семнадцати мгновений весны» и комментировал историю легендарного Штирлица.
Сниматься в кино колхозникам нравилось, так как за каждый дубль платили по 5 рублей, поэтому, когда им приходилось сниматься по 10-12 дублей подряд, они не возмущались, а тихо радовались.
Ранее "Рамблер" рассказывал, с кого писали героев сериала "Бригада".
Комментарии 4
Сериалы , Видео , Семнадцать мгновений весны , Валерий Усков , Владимир Краснопольский , Ефим Копелян
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