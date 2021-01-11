Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино 

Актриса Анастасия Зуева исполнила в театре почти полсотни ролей, была очень талантливой и одаренной. Однако в памяти зрителей она навсегда осталась бабушкой-сказительницей из сказок Александра Роу, появляющейся в первых и последних кадрах фильмов режиссера.
Когда-то молодой артистке Константин Станиславский в шутку сказал, что ей предстоит играть роли старух, и удивительным образом оказался прав. Именно этот образ принес Зуевой признание и любовь зрителей. О жизни и пути в актерской карьере Анастасии Зуевой смотрите видео.
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