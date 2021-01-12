Что стало с актерами фильма «Собачье сердце» 

Фильм "Собачье сердце" был снят в 1988 году, но до сих пор остается культовым. Историю Булгакова на экране воплотил Владимир Бортко.

На главные роли в картине пробовались многие известные актеры, но достались они не всем. Профессора Преображенского сыграл Филипп Евстигнеев, Доктора Борменталя — Борис Плотников. Роль Полиграфа Шарикова досталась Владимиру Толоконникову. Также в ленте снялись Нина Русланова и Ольга Мелихова.

Смотрите видео и узнайте, как сложилась судьба актеров, сыгравших главные роли в фильме "Собачье сердце".