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Что стало с актерами фильма «Собачье сердце» 

Елизавета Назарова 57 минут назад
Фильм "Собачье сердце" был снят в 1988 году, но до сих пор остается культовым. Историю Булгакова на экране воплотил Владимир Бортко.
На главные роли в картине пробовались многие известные актеры, но достались они не всем. Профессора Преображенского сыграл Филипп Евстигнеев, Доктора Борменталя — Борис Плотников. Роль Полиграфа Шарикова досталась Владимиру Толоконникову. Также в ленте снялись Нина Русланова и Ольга Мелихова.
Смотрите видео и узнайте, как сложилась судьба актеров, сыгравших главные роли в фильме "Собачье сердце".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михаил Ефремов готовится завершить актерскую карьеру.
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