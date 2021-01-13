Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию 

"Людк, а Людк", эту фразу знает каждый, кто смотрел фильм "Любовь и голуби" . Ту самую Лодку сыграла Янина Лисовская . Несмотря на большое количество ролей в театре и кино, старшая дочь Кузякиных стала ее самым известным образом на экране.

В 90-х годах Лисовская переехала в Германию. Там она играла в кино и ставила спектакли в театрах. Спустя столько лет она все еще работает в сфере, связанной с кино. Янина Лисовская сейчас преподает актерское мастерство в городе Ганновер. Там же она живет с 90-х годов. Смотрите видео и узнаете, что привело успешную советскую актрису в чужую страну.