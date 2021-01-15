Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы 

Актеры дубляжа сняли видео, в котором говорят голосами навигаторов. Кадры стали вирусными в Сети, набрали тысячи просмотров и позабавили многих пользователей. Сами актеры признались, что решили снять видео спонтанно, пока ехали в машине.

В ролике снялись: певица и участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, актер звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов и актер и пародист Альберт Ибрагимов.

Сами они признались, что планируют реализовать некоторые проекты, и не ожидали, что ролик прославит их на всю страну.