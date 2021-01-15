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Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы 

Елизавета Назарова 56 минут назад
Актеры дубляжа сняли видео, в котором говорят голосами навигаторов. Кадры стали вирусными в Сети, набрали тысячи просмотров и позабавили многих пользователей. Сами актеры признались, что решили снять видео спонтанно, пока ехали в машине.
В ролике снялись: певица и участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, актер звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов и актер и пародист Альберт Ибрагимов.
Сами они признались, что планируют реализовать некоторые проекты, и не ожидали, что ролик прославит их на всю страну.
Ранее "Рамблер" сообщал, что «Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу.
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