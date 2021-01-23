Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино 

Актриса Валентина Курдюкова стала известна благодаря роли Ксанки в фильме "Неуловимые мстители". Тогда ей было всего 15 лет. Девочка занималась гимнастикой, и во дворце спорта ее заметил помощник режиссера. Курдюкову утвердили практически сразу: она идеально подходила на роль главной героини, так как была спортивна и похожа на мальчишку.

Однако, несмотря на перспективы, юная актриса ушла из кино, сыграв всего в трех фильмах. Смотрите видео, чтобы узнать почему Валентина Курдюкова оставила карьеру и какая ее ждала судьба.