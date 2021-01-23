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Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Актриса Валентина Курдюкова стала известна благодаря роли Ксанки в фильме "Неуловимые мстители". Тогда ей было всего 15 лет. Девочка занималась гимнастикой, и во дворце спорта ее заметил помощник режиссера. Курдюкову утвердили практически сразу: она идеально подходила на роль главной героини, так как была спортивна и похожа на мальчишку.
Однако, несмотря на перспективы, юная актриса ушла из кино, сыграв всего в трех фильмах. Смотрите видео, чтобы узнать почему Валентина Курдюкова оставила карьеру и какая ее ждала судьба.
Ранее "Рамблер" рассказывал про самые нелепые ответы на шоу "Кто хочет стать миллионером?".
Актеры , Видео , Валентина Курдюкова
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