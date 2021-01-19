Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" идет на ТВ с 1999 года. Оно до сих пор остается популярным. В программе гости отвечают на вопросы разного уровня сложности. Чем труднее вопрос, тем больше за него платят. Если человек доходит до конца, сумма его выигрыша может составить миллион рублей.

В передаче встречаются действительно сложные вопросы, на которые не все знают ответы. Однако там происходили курьезные ситуации, когда человек не мог ответить на элементарный вопрос.

Иногда в "Кто хочет стать миллионером?" попадаются очень простые вопросы, а варианты ответов даются самые нелепые, но и при таком раскладе человек может не угадать верное слово.