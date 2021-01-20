Какими были первые роли известных советских актеров 

Слава очень редко приходит к артистам после первой работы на большом экране. Часто дебют в кино будущих звезд бывает совсем неприметным. Однако всегда приятно посмотреть на то, как они изменились за годы работы.

Профессионализм приходит с опытом в любой профессии, но многие уверены, что для творческой работы нужен талант. Именно он помог актерам после их первых фильмов, и благодаря ему их заметили режиссеры, которые открыли миру этих звезд.

Смотрите видео и вы узнаете, с каких ролей начинали такие известные актеры, как Куравлев, Вицин, Дорошина, Боярский и Кикабидзе.