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Какими были первые роли известных советских актеров 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Слава очень редко приходит к артистам после первой работы на большом экране. Часто дебют в кино будущих звезд бывает совсем неприметным. Однако всегда приятно посмотреть на то, как они изменились за годы работы.
Профессионализм приходит с опытом в любой профессии, но многие уверены, что для творческой работы нужен талант. Именно он помог актерам после их первых фильмов, и благодаря ему их заметили режиссеры, которые открыли миру этих звезд.
Смотрите видео и вы узнаете, с каких ролей начинали такие известные актеры, как Куравлев, Вицин, Дорошина, Боярский и Кикабидзе.
Ранее "Рамблер" сообщал про роли актеров, которых они стыдятся.
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