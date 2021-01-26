Умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу»

В Одессе умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук , которая работала в проектах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Об этом сообщил кинокритик Евгений Женин.

Артистка скончалась в возрасте 60 лет. Перед смертью она продолжительное время болела, а за день до кончины у Токарчук начались боли в сердце, уточняет УНИАН.

Ирина Токарчук наиболее запомнилась зрителям по образу тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу».