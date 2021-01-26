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Умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 

Даня Виттиг 9 часов назад
Умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу»
Фото: кадр из "Джентльмен-шоу"
В Одессе умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук, которая работала в проектах «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Об этом сообщил кинокритик Евгений Женин.
Артистка скончалась в возрасте 60 лет. Перед смертью она продолжительное время болела, а за день до кончины у Токарчук начались боли в сердце, уточняет УНИАН.
Ирина Токарчук наиболее запомнилась зрителям по образу тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу».
Она дебютировала в кино в фильме «Зеленый фургон» Александра Павловского. Также Токарчук сыграла в таких картинах и сериалах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Одиноким предоставляется общежитие», «Охотники за бриллиантами», «Астенический синдром» и «Заяц, жаренный по-берлински».
Ранее "Рамблер" сообщал про актрис, которые скончались в психиатрической клинике.
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Актеры , Охотники за бриллиантами , Жизнь и приключения Мишки Япончика , Ирина Токарчук , Александр Павловский , УНИАН
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