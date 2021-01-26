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Российские актеры, которые служили в ВДВ 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Многие уверены, что армия только закаляет мужчину и его характер, поэтому войска ВДВ никак не вяжутся с профессией актера. Считается, что творчество и сила несовместимы, но это не так.
На самом деле некоторые известные актеры, которые все еще остаются на пике популярности, служили в ВДВ. Этот период жизни не только помог им стать сильнее физически и морально, но и продвинул их в карьере и творчестве. Актеры не жалеют о том, что имели военный опыт и рассказывают о нем в интервью.
Ранее "Рамблер" рассказывал про российские фильмы с участием украинского президента.
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