«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино 

Джокер — один из самых выдающихся, запоминающихся и просто безумных злодеев в истории. Конечно, такой персонаж не мог оставаться лишь на страницах комиксов, а потому появился на экранах вместе с Бэтменом.

Сыграть роль маньяка-психопата оказалось не так-то просто. Каждый, кто брался за это, сталкивался с серьезными проблемами, и вскоре люди заговорили о «проклятии Джокера».

Смотрите видео, чтобы узнать, существует ли проклятие на самом деле или это просто миф.