Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино 

Катерина Саломе 4 часа назад
Джокер — один из самых выдающихся, запоминающихся и просто безумных злодеев в истории. Конечно, такой персонаж не мог оставаться лишь на страницах комиксов, а потому появился на экранах вместе с Бэтменом.
Сыграть роль маньяка-психопата оказалось не так-то просто. Каждый, кто брался за это, сталкивался с серьезными проблемами, и вскоре люди заговорили о «проклятии Джокера».
Смотрите видео, чтобы узнать, существует ли проклятие на самом деле или это просто миф.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий.
Актеры , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение