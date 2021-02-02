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Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Актрисы озвучки всегда остаются за кадром, но их голос можно узнать из тысячи. Их голосами на русском языке говорят знаменитости, которых знает весь мир. Возможно, вы никогда не разделяли актрис и их голоса, и зря. Человек, остающийся за кадром, копирует интонацию и пытается передать весь спектр эмоций актера.
Некоторые актеры озвучки говорят за нескольких звезд. А иногда голоса звезд меняются из-за того, что актер озвучки отказывается от работы.
Смотрите видео и узнаете, как на самом деле выглядят актрисы, чьими голосами говорят голливудские звезды.
Ранее "Рамблер" сообщал, что медсестра станет единственной зрительницей кинофестиваля.
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