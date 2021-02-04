Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 

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Актриса Алиса Фрейндлих смогла побороть коронавирусную инфекцию. Радостную новость сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.

В сообщении сказано, что после контрольного обследования 86-летней Алисы Фрейндлих тест на коронавирус оказался отрицательным, а поражение легких — минимальным.

Врачи сообщили, что если положительная динамика сохранится, то в ближайшее время актрису выпишут из петербургской больницы.

Напомним, что до этого актриса была в реанимации, а врачи заявляли, что многолетнее курение уменьшает шансы актрисы на выздоровление.