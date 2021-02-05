Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Ушел из жизни американский актер Кристофер Пламмер 

Катерина Саломе 5 часов назад
Ушел из жизни американский актер Кристофер Пламмер
Фото: Кадр из фильма «Все деньги мира»
Американский актер Кристофер Пламмер скончался на 92 году жизни. О трагедии пишет портал Deadline.
Отметим, что о скоропостижной кончине артиста сообщила его семья. Причины смерти пока не оглашены.
За свою актерскую карьеры Пламмер снялся в более 50 фильмах, среди них такие киноленты, как «Все деньги мира», «Падение Римской империи», «Игры разума», «12 обезьян». В 2012 году Пламмер получил «Оскар» за роль в фильме «Начинающие» и стал самым пожилым актером, награжденным Американской киноакадемией.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу».
Видео дня. Как сложилась жизнь Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей"
Актеры , Начинающие , Оскар , Игры разума , Все деньги мира , 12 обезьян , Кристофер Пламмер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение