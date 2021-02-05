Ушел из жизни американский актер Кристофер Пламмер 

Американский актер Кристофер Пламмер скончался на 92 году жизни. О трагедии пишет портал Deadline.
Отметим, что о скоропостижной кончине артиста сообщила его семья. Причины смерти пока не оглашены.
За свою актерскую карьеры Пламмер снялся в более 50 фильмах, среди них такие киноленты, как «Все деньги мира», «Падение Римской империи», «Игры разума», «12 обезьян». В 2012 году Пламмер получил «Оскар» за роль в фильме «Начинающие» и стал самым пожилым актером, награжденным Американской киноакадемией.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что умерла актриса из «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу».