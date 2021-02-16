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85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 

Даня Виттиг 1 час назад
85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Фото: кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. Ее слова передают РИА Новости.
Михайлова подчеркнула, что 85-летний Соломин переносит заболевание не в тяжелой форме. Однако подробности его состояния покоа не раскрываются.
Юрий Соломин известен, благодаря участию в картинах «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам».
Ранее "Рамблер" сообщал об артистах, которые стали жертвами репрессий.
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Актеры , Юрий Соломин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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