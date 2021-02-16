85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 

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Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. Ее слова передают РИА Новости.

Михайлова подчеркнула, что 85-летний Соломин переносит заболевание не в тяжелой форме. Однако подробности его состояния покоа не раскрываются.

Юрий Соломин известен, благодаря участию в картинах «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам».