Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова 

Актрисы Барбара Брыльска и Валентина Талызина высказались о смерти своего коллеги Андрея Мягкова.
"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком",
— сказала она, комментируя новости о кончине актера для РИА "Новости".
Брыльска добавила, что очень любила Мягкова.
Талызина также вспомнила Андрея Мягкова, отозвавшись о нем как о скромном и честном человеке.
"Он был кристально честным и чистым. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный",
— сказала Талызина в беседе для "360".
Ранее "Рамблер" писал, что умер актер Андрей Мягков.