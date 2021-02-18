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Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова 

Стелла Шмель 2 часа назад
Актрисы Барбара Брыльска и Валентина Талызина высказались о смерти своего коллеги Андрея Мягкова.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком",

— сказала она, комментируя новости о кончине актера для РИА "Новости".
Брыльска добавила, что очень любила Мягкова.
Талызина также вспомнила Андрея Мягкова, отозвавшись о нем как о скромном и честном человеке.

"Он был кристально честным и чистым. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный",

— сказала Талызина в беседе для "360".
Ранее "Рамблер" писал, что умер актер Андрей Мягков.
Актеры , Видео , Андрей Мягков , Валентина Талызина , Барбара Брыльска , РИА Новости
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